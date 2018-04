Bicampeã, Vivian Cheruiyot não vai ao Mundial de Atletismo em Moscou

Atual campeã mundial das provas dos 5.000 e 10.000 metros, Vivian Cheruiyot não irá ao Mundial de Atletismo de Moscou, que acontecerá entre 10 e 18 de agosto, por estar grávida. A queniana de 29 anos revelou nesta quarta-feira que está esperando pela chegada do seu primeiro filho e pretende voltar a competir na próxima temporada.

"Lamentável não vou ser capaz de defender meus títulos mundiais dos 5.000 e 10.000 metros em Moscou, mas vou estar de volta para a temporada de 2014 e para o Mundial de 2015 em Pequim", afirmou Cheruiyot, por meio de sua página no Twitter.

A fundista queniana conquistou no ano passado a medalha de prata nos 5.000 metros e a de bronze nos 10.000 metros nos Jogos Olímpicos de Londres e agora ressaltou que será importante dar uma pausa em sua carreira por um motivo muito especial.

"Estou muito feliz de anunciar que vou dar um descanso no atletismo neste ano já que estou grávida do primeiro filho. Estou correndo há muitos anos e aos 29 sinto que agora é o momento adequado para iniciar uma família", justificou a atleta, que ainda não desistiu do sonho de conquistar um ouro em uma Olimpíada. "Meu objetivo a longo prazo são os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio, e finalmente ganhar o ouro olímpico", completou.