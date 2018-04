Bicampeão Brasília inicia caminhada rumo ao tri Atual bicampeão do NBB, o Brasília inicia hoje sua caminhada em busca do tri enfrentando, fora de casa, o Joinville, em sua estreia na temporada 2011/2012. Além desta partida, mais seis equipes também esteiam hoje. Franca recebe o Araraquara, no Pedrocão. São José encara o Minas, em São José dos Campos. Em Bauru, o Bauru pega o Vila Velha, enquanto o Limeira joga fora de casa contra o Uberlândia. A rodada continua com o jogo entre times que estrearam no sábado com vitória, Flamengo x Pinheiros, e ainda com o duelo das equipes que estrearam perdendo: Tijuca x Paulistano.