Bicampeão olímpico, Bekele quer novo recorde em 2010

O etíope Kenenisa Bekele, bicampeão olímpico nos 10 mil metros, quer conquistar novos recordes mundiais em 2010. A meta do corredor de 27 anos agora são os 3 mil metros. E Bekele já tem até o local preferido para estabelecer a marca na prova: o Grand Prix de Birmingham, na Inglaterra, a ser disputado no dia 20 de fevereiro do ano que vem.

Em Birmingham, Bekele correrá novamente na Arena Nacional Indoor (NIA, na sigla em inglês), onde ele já bateu três recordes mundiais. "Cinco anos atrás eu quebrei o recorde mundial nos 5 mil metros na NIA e também quebrei os recordes dos 2 mil metros e das 2 milhas lá, então realmente é uma pista que eu gosto de correr", disse o atleta nesta sexta-feira, por meio de nota.

Mas para estabelecer o seu quarto recorde mundial em Birmingham, Bekele admite que não será fácil, pois sua melhor marca nos 3 mil metros está a quase seis segundos do tempo feito há 11 anos pelo queniano Daniel Komen - 7min24s90. "Será um recorde difícil, já que é um tempo muito rápido para se bater", explicou o etíope, campeão olímpico também nos 5 mil metros.