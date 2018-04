Bicampeão olímpico de remo, neozelandês vai participar do Mundial de Ciclismo

Duas vezes campeão olímpico, Hamish Bond foi convocado nesta sexta-feira para fazer da equipe da Nova Zelândia no Mundial de Ciclismo de Estrada, que será realizado entre 17 e 24 de setembro, em Bergen, na Noruega.

Ao lado de Eric Murray, Bond foi campeão olímpico na prova do dois sem do remo nos Jogos de Londres, em 2012, e nos Jogos do Rio, em 2016. A dupla também conquistou seis títulos mundiais consecutivos durante um período de oito anos da parceria, na qual se manteve imbatível em 69 provas.

Após os Jogos do Rio, Murray decidiu se aposentar. Já Bond optou por voltar as suas atenções para o que definiu como a sua paixão, o ciclismo. E nesta sexta-feira ele foi convocado para representar a Nova Zelândia no Mundial da Noruega, na prova do contrarrelógio.

Nesse evento, Bond, de 31 anos, ficou na segunda posição no Campeonato Neozelandês, desempenho que agora o levou a ser convocado para o Mundial do próximo mês, quando tentará repetir o impressionante desempenho que teve durante a sua carreira.