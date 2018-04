Bicampeão olímpico e tetracampeão mundial, Gebrselassie se despede das maratonas

"Não vou parar de correr. Isso é minha vida", disse Gebrselassie logo após disputar a Maratona de Manchester, onde terminou em 16º lugar. Há cinco anos, ele chegou a anunciar aposentadoria depois de lesionar o joelho, mas voltou atrás.

O empresário do maratonista, Jos Hermens, chegou a negar inicialmente a informação, mas depois admitiu que a lenda da modalidade vai parar com as competições. "Sim, é uma espécie de aposentadoria", declarou.

Gebrselassie é bicampeão olímpico (com os ouros de Atlanta-1996 e Sydney-2000) e tetracampeão mundial dos 10.000m. Também tem quatro títulos mundiais em provas indoor, três na disputa dos 3.000m e um nos 1.500m. Ao longo da carreira, estabeleceu 27 recordes mundiais entre provas que vão dos 3.000m à maratona. No total, o "Imperador", como é conhecido no atletismo, venceu 108 corridas em 56 cidades diferentes.

O etíope agora pretende ficar mais perto de sua esposa e dos três filhos e se dedicar aos negócios dos mais variados que possui em seu país. Ele possui quatro hotéis, uma plantação de café, uma loja de automóveis e ainda possui parcerias em projetos imobiliários.