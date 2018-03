Bielo-russa bate recorde no atletismo A bielo-russa Alesia Tourova quebrou neste sábado o seu próprio recorde mundial nos 3000 metros com obstáculos, durante o torneio em Gdansk, na Polônia. Ela fez o tempo de 9m16s51, superando a marca de 9m21s72 conquistada no último dia 12 de junho.