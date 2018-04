Bielo-russa bate recorde no peso A bielo-russa Hanna Batsiuska bateu o recorde mundial de arranque, na categoria até 63 quilos, no torneio de levantamento de peso dos Jogos Olímpicos de Atenas. Batsiuska conseguiu levantar 115 quilos durante a final olímpica nesta quarta-feira, melhorando em um quilo e meio sua marca mundial que havia obtido no dia 18 de novembro de 2003.