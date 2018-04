Bielo-russa conquista ouro nos 100m Yuliya Nesterenko conquistou, nesta sexta-feira, a medalha de ouro na final dos 100 metros feminino, ao cruzar a linha de chegada com o tempo de 10s93. A prata ficou com a norte-americana Lauryn Williams, com 10s96. Fechou o pódio a jamaicana Veronica Campbell, com 10s97.