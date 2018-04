Bielo-russo fica com ouro no judô O judoca Ihar Makarau, da Bielo-Rússia, conquistou, nesta quinta-feira, a medalha de ouro no judô, categoria até 100 quilos. Ele bateu na final o sul-coreano Jang Sung-ho, que ficou com a prata. As medalhas de bronze foram para Michael Jurack, da Alemanha, e Ariel Zeevi, de Israel