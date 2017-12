Bike: Extra Distance conhece campeão A Caloi/Extra/Suzano venceu o Extra Distance 800K/Brazil Challenge, na categoria quartetos. A maior prova de ciclismo endurance do Brasil teve início no sábado e terminou neste domingo, com o percurso Campinas (SP), Resende (RJ) e Praia Grande (SP). A equipe (Patrique Azevedo, Daniel Soeiro, Renato Ruiz e Renata Gomide)completou os 857 km em 22h35min04s (velocidade média de 37,946 km/h). A Memorial/Santos (Márcio May, Hernandes Quadri Jr, Tonho do Nascimento e Pepe Altstut) terminou em segundo com 22h37min55s (37,865 km/h de média). A terceira foi a equipe Anderson/Cannondale (23h18min10s, com 36,777 km/h de média). Na categoria solo, o vencedor foi Júlio Paterlini, da Paterlini Bike/Memorial. O Secco Team, dos irmãos Luiz Fernando e José Carlos Secco, venceu nas duplas.