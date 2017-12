Bikers brasileiros na Alemanha Os brasileiros Leonardo da Silva Claro e Marcos Paulo de Jesus estão entre os 18 melhores bikers do mundo que participam amanhã do Red Bull Circle of Balance, campeonato de Free Style, modalidade Flat Land,em Oberhausen, na Alemanha. Para as provas foram selecionados ciclistas, ou como eles se chamam, pilotos, de 11 países considerados os mais criativos na modalidade, que consiste em fazer manobras com a bicicleta em terreno plano. O objetivo da competição é ver como o esporte avança no mundo, a partir da originalidade das apresentações. "Tem gente que só copia manobras. Aqui está quem tem o que mostrar", explica Leonardo Claro. O prêmio para o campeão é de 20 mil. O favorito é o finlandês Martti Kuoppa, campeão do X-Games. Mas os brasileiros não estão em má situação. Marcos Paulo e Leonardo são os únicos representantes da América Latina e ganharam respectivamente o 1º e o 2º lugar no 1º X-Games Latino Americano. Não existem mais campeonatos brasileiros da modalidade. Leonardo, que pratica o Free Style há 15 anos, foi campeão brasileiro em 1991 e 1992, e acredita que uma competição como o Red Bull é um passo para a organização do esporte no mundo. "O esporte está desorganizado. Não existe um ranking que classifique os melhores, mas vão tentar criar um." O atleta da equipe Caloi vive de demonstrações em eventos como o Salão 4 Rodas e a Adventure Fair. "Lá fora se ganha competindo; aqui, fazendo shows."