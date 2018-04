Billings recebe o Navega São Paulo A partir de segunda-feira, 40 alunos do colégio estadual Antonio Caputo, em São Bernardo do Campo, terão aulas gratuitas de vela, remo e canoagem duas vezes por semana. O curso, promovido pelo projeto Navega São Paulo, do governo estadual, vai durar seis meses e, se aprovados, os aprendizes receberão carteirinha de velejador amador. Trata-se de uma escolinha para crianças iniciantes que, provavelmente, jamais descobririam os esportes náuticos. A aposta é, além enriquecer a grade curricular da escola pública, formar os atletas que vão continuar a tradição do País na vela e, quem sabe, reforçar a performance olímpica brasileira no remo e na canoagem. "O objetivo do Navega São Paulo é a ação social por meio do esporte, mas formar competidores é conseqüência. As escolinhas também fazem o esporte de competição crescer. Em pouco tempo já tivemos resposta", explicou Lars Grael, ex-velejador medalhista olímpico e atual secretário estadual da Juventude, Esporte e Lazer de São Paulo. Os alunos do Antonio Caputo vão freqüentar o núcleo do projeto inaugurado na última segunda-feira, no Parque Estoril, à beira da represa Billings, em São Paulo. Antes dele, outros dois núcleos, na Praia Grande e em Presidente Epitácio, foram abertos no final de 2003. Cada um recebe 160 alunos por semestre e alguns velejadores e remadores mirins já participaram e foram bem em competições nacionais. O núcleo de São Bernardo, primeiro da Grande São Paulo, nasceu graças ao patrocínio da Sabesp, que quer revitalizar o turismo náutico na Billings, represa que abastece cerca de 4 milhões de moradores da capital e arredores. "A Billings é um símbolo de São Paulo, pela Mata Atlântica ainda preservada e pela qualidade excelente da água. Esperamos que ela volte a sediar competições, como sediou as provas de remo dos Jogos Pan-Americanos de São Paulo, em 1963", disse Lars. Os alunos do Antonio Caputo serão levados duas tardes por semana ao parque por ônibus da prefeitura de São Bernardo. "Faço futebol e judô, mas acho que nunca faria vela ou canoagem", contou Marco Antônio Araújo, de 17 anos, que experimentou a canoagem e saiu entusiasmado com as próximas aulas. Didática - O curso envolve também aulas de tráfego marítimo e educação ambiental. "Aqui, não se vive a expectativa de medalhas, mas de formar cidadãos que respeitem o meio ambiente e a qualidade da água", revelou Lars. As federações de vela, remo e canoagem, no entanto, participam do projeto e estão atentas aos primeiros formandos. "Vamos viabilizar a construção de um galpão ao lado aqui do projeto. É fundamental dar seqüência ao trabalho", afirmou Gilberto de Mattos, vice-presidente da Federação Paulista da Remo. Depois de São Bernardo, serão inauguradas escolinhas em Santos, Barra Bonita, Ubatuba e, provavelmente, Paraibuna. O Navega São Paulo é o braço paulista do Projeto Navegar, iniciativa nacional criada por Lars Grael em 1996, quando era secretário nacional do governo Fernando Henrique Cardoso. Ao todo, o Navegar mantém hoje 39 núcleos em 15 estados, sendo dois deles em São Paulo: Piraju e Ilhabela. As escolas interessadas em fazer parte do projeto Navega São Paulo devem procurar a Secretária da Juventude, Esporte e Lazer. Tel. (11) 3241-5822.