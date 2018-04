Bimba assume a liderança na Mistral A primeira vitória de Ricardo Winicki, o Bimba, em regatas olímpicas deu também a ele a liderança na disputa da classe Mistral (prancha à vela) dos Jogos de Atenas. O brasileiro foi o primeiro colocado na única regata de sua classe disputada nesta quinta-feira, no Centro de Vela, em Agios Kosmas, seguido do espanhol Ivan Pastor, em segundo, e do chinês Zhou Yuanguo, em terceiro. Após quatro regatas disputadas, Bimba é o primeiro com 13 pontos perdidos. O segundo é o israelense Gal Fridman, com 21, e o terceiro, o polonês Przemyslaw Miarczynski, com 23.