Bimba espera tirar lição do fracasso O brasileiro Ricardo Winicki, o Bimba, disse nesta quarta-feira que o 17º. lugar na última regata da classe Mistral, resultado que o deixou em quarto na classificação geral, vai lhe servir de lição. Assim como serviu a perda do ouro nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg-99 para que ele conseguisse vencer nos Jogos de Santo Domingo, quatro anos depois. Bimba só precisava de um terceiro lugar na prova para levar o ouro. ?Vou continuar a velejar. Ainda tenho dois ou três Jogos Olímpicos pela frente. E os Jogos Pan-americanos Rio 2007 e os Jogos de Pequim-2008 são as metas principais e mais próximas?, afirmou o brasileiro. Mas a certeza de continuar esbarra numa possível mudança de regras da Mistral a ser decidida ainda neste ano. ?Em novembro haverá uma reunião para decidir se a prancha vai diminuir ou aumentar de tamanho. Se eu perceber que essas mudanças não são favoráveis para o meu biotipo, não vou continuar. Aí penso no que vou fazer, se vou mudar de classe?, adiantou. Bimba acredita que fez o que pôde na raia de Agios Kosmas nesta quarta-feira para conseguir sua primeira medalha olímpica. ?Foi um dia atípico. Começou com vento fraco, que depois ficou forte, em todas as direções. Comecei bem, mas o israelense também saiu bem, e foi lá para frente. Depois tentei administrar o grego, mas, no fim, ele conseguiu me passar e mais quatro adversários?, lembrou ele, referindo-se ao israelense Gal Fridman, que acabou com a medalha de ouro, e ao grego Nikolaos Kaklamanakis, que foi prata. Ambos começaram o dia atrás do brasileiro na classificação geral. ?Não acho que errei, fiz a tática certa, faltou sorte. Esporte é isso, quando depende da natureza, vento e onda, tudo pode acontecer. Você luta mais com a natureza do que com os adversários. Em outras regatas, aconteceu o contrário e eu ganhei. Não quero achar desculpas, e sim pôr os pés no chão e continuar. Tem muita coisa para acontecer para mim ainda.?, completou.