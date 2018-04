Bimba se aproxima da medalha na Mistral O brasileiro Ricardo Winicki, o Bimba, com um 9º e uma vitória nas duas regatas desta segunda-feira, ocupa a liderança da classe Mistral (prancha a vela) do torneio olímpico de vela. Faltando uma prova para o encerramento da competição, marcada para esta quarta-feira, Bimba tem 37 pontos perdidos e deve brigar pelo ouro com o israelense Gal Fridman (40) e com o grego Nikolaos Kaklamanakis (42).