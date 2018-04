Bimba segue em primeiro na Mistral O brasileiro Ricardo Winicki, o Bimba, terminou a 6ª regata da classe Mistral na 17ª colocação. Mesmo com o resultado ruim, Bimba segue na liderança da competição. Ele tem três pontos perdidos a menos que o israelense Gal Fridman (18 contra 21). Em terceiro, aparece o polonês Przemystaw Miarczynski, com 24 pontos perdidos. A Mistral terá suas sétima e oitava regatas no próximo sábado. A competição na categoria vai até a quarta-feira, 25.