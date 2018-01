Bjorn Borg desiste de vender troféus de Wimbledon O ex-tenista sueco Bjorn Borg desistiu de vender os cinco troféus que conquistou pelos títulos do Torneio de Wimbledon e duas raquetes utilizadas nessas campanhas. Único atleta a vencer cinco vezes seguidas o mais tradicional torneio de tênis do mundo, entre 1976 e 1980, Borg havia dito, há um mês, que ia se desfazer das relíquias, mas mudou de idéia. "Percebi que esse troféus estão muito ligados à minha história e a aquelas vitórias", afirmou Borg. Embora tenha dito à época que buscava "segurança financeira no longo prazo", Borg negou que esteja falido. "É ridículo dizer isso. Meus negócios nunca estiveram melhor", declarou o tenista, citando a cadeia de lojas de roupas que leva seu nome. A venda dos troféus e raquetes de "Iceborg", como o tenista era conhecido por sua frieza dentro das quadras, estava calculada em pelo menos 290 mil euros. Um dos candidatos à compra era Andre Agassi, que queria evitar que o material de Bjorn Borg "caísse em mãos erradas".