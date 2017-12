Blair evita polêmica sobre logomarca dos Jogos de Londres

O primeiro-ministro inglês Tony Blair, evitou fazer parte da polêmica sobre a logomarca dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, cujo design dividiu a opinião pública. O premier pediu "tempo" para que o símbolo seja devidamente avaliado e lembrou que, às vezes, é necessário "chamar a atenção do povo" - algo que o polêmico emblema conseguiu. "Não me sinto útil julgando estas coisas", advertiu o chefe de Governo em declarações feitas ao canal britânico Sky News. Blair reconheceu que a logomarca escolhida para os Jogos "certamente" chamava a atenção do público. O primeiro-ministro reconheceu não saber discernir se o símbolo "é horrível ou brilhante". "Acho que o mais importante é darmos à logomarca um pouco de tempo e vermos como ela é aceita", concluiu.