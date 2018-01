Blair promete Jogos "formidáveis" O primeiro-ministro britânico Tony Blair comemorou muito a escolha de Londres para organizar os Jogos Olímpicos de 2012, segundo a decisão anunciada nesta quarta-feira pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). De acordo com ele, a cidade terá oportunidade única de desenvolver o esporte no país e prometeu fazer dos Jogos um evento ?formidável?. ?É fantástico. Estou encantado (com a decisão do COI)?, disse o primeiro-ministro em Gleneagles, na Escócia, onde participa à noite da abertura do encontro do G-8, as sete maiores potencias industriais do mundo, mais a Rússia. ?Muitas pessoas reconhecem que Londres é a maior capital do mundo, mas tenho consciência que organizar os Jogos Olímpicos será uma enorme responsabilidade para o país?, disse Blair. Londres foi designada nesta quarta em Cingapura para organizar os Jogos Olímpicos de 2012, vencendo na quarta e última votação à candidatura favorita de Paris. Também estavam concorrendo Madri, Moscou e Nova York.