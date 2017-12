Blake arrasa Ljubicic e é campeão do Torneio de Bangoc O norte-americano James Blake faturou neste domingo o título do Torneio de Bangcoc, na Tailândia, ao vencer na decisão o croata Ivan Ljubicic por 2 sets a 0, com tranqüilos 6/3 e 6/1, em apenas 55 minutos de jogo. Essa foi a quarta conquista no ano de Blake, que deve assumir nesta segunda-feira a sexta colocação no ranking mundial. Com o resultado, ele deu um grande passo para garantir vaga no Masters Cup, torneio que reunirá os oito melhores do mundo e será disputado em novembro, em Xangai, na China. Além do título, Blake conseguiu outro feito neste domingo: acabar com o tabu de nunca ter vencido Ljubicic. Os dois tenistas haviam se enfrentado quatro vezes, com quatro triunfos do croata.