Blake cai em Paris, e Nalbandian garante vaga no Masters O alemão Tommy Haas venceu nesta quinta-feira o norte-americano James Blake por 2 a 0 (6/4 e 6/2), classificou-se para as quartas-de-final do Masters Series de Paris, o último torneio da série na temporada, e de quebra garantiu para o argentino David Nalbandian uma vaga no Masters Cup de Xangai, que reúne no fim do mês os oito melhores tenistas da temporada. Nalbandian, que não está jogando em Paris por causa de uma gastroenterite, é o sexto colocado na Corrida dos Campeões, que computa apenas os resultados deste ano, e se junta a Roger Federer, Rafael Nadal, Ivan Ljubicic, Andy Roddick e Nikolay Davydenko, que já estavam garantidos. Blake, Haas, o espanhol Tommy Robredo e o croata Mario Ancic brigam pelas outras vagas. Dos já garantidos em Xangai, o único que está em Paris é o russo Davydenko, que nesta quinta também avançou às quartas-de-final, com a vitória sobre o compatriota Dmitry Tursunov por 2 a 0 (6/2 e 6/2). Nos outros jogos já encerrados, Ancic bateu o francês Julien Benneteau por 2 a 0 (6/3 e 6/1) e o checo Tomas Berdych venceu o norte-americano Robby Ginepri com um duplo 6/3.