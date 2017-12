Blake derrota Nieminen e é bicampeão em Estocolmo O norte-americano James Blake conquistou neste domingo o bicampeonato do Torneio de Estocolmo, ao derrotar na final o finlandês Jarkko Nieminen por 2 a 0 (6/4 e 6/2). Foi a primeira vez que ele conquistou um torneio pela segunda vez. "É natural, só comecei a ganhar títulos nos últimos dois anos e meio", brincou o número 8 do ranking. Aos 26 anos, Blake já soma oito títulos na carreira, sendo cinco apenas neste ano. Ele admitiu que a vitória veio com mais facilidade do que esperava. "Ele começou a complicar mais as coisas no fim do jogo, mas eu estava bem e consegui fazer os pontos. Estou orgulhoso pelo título", comemorou. Blake começou a semana em sexto lugar na Corrida dos Campeões, e com os pontos conquistados na Suécia ficou mais perto de garantir um lugar na Masters Cup de Xangai, em novembro, onde estarão presentes os oito melhores do ano. Ele teve uma assistência especial na platéia: o ex-tenista sueco Bjorn Borg. "Nunca tinha jogado diante dele, e fiquei um pouco nervoso", contou.