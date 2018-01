Blake e Ljubicic vão à final do Torneio de Bangcoc O norte-americano James Blake e o croata Ivan Ljubicic farão neste domingo a decisão do Torneio de Bangcoc, na Tailândia, disputado em piso de quadra dura e que distribui 550 mil dólares (mais de R$ 1,1 milhão) em prêmios. Blake, nono no ranking mundial, garantiu vaga na final ao vencer neste sábado o russo Marat Safin por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 7/6 (7-3). Ivan Ljubicic, terceiro melhor do mundo, por sua vez, bateu o tailandês Paradorn Srichaphan por 6/3 e 6/2. Os dois finalistas já se enfrentaram quatro vezes - Ljubicic venceu todas.