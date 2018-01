Blake encara Hewitt na decisão em Las Vegas O tenista norte-americano James Blake garantiu vaga na decisão do torneio ?Channel Open?, em Las Vegas, ao bater, na madrugada deste domingo, o croata Ivo Karlovic por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-2) e 6/1. Na decisão, Blake, quinto cabeça-de-chave da competição, vai encarar o australiano Lleyton Hewitt, décimo colocado no ranking de entradas.