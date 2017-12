Blake se classifica às oitavas no Masters Series de Paris Em busca de seu sexto título na temporada, o tenista norte-americano James Blake derrotou nesta quarta-feira o francês Arnaud Clemente por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/4, pela segunda rodada do Masters Series de Paris, competição que distribui mais de US$ 2,5 milhões em prêmios e conta pontos para o ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). Nono tenista do ranking mundial, Blake, que precisou de 1h57 para derrotar Clemente, vai enfrentar nas oitavas-de-final o alemão Tommy Haas, cabeça-de-chave número 10 da competição, que precisou disputar por duas vezes o tie-break para passar pelo francês Michael Llodra, com parciais de 7/6 (9/7) e 7/6 (7/2). Campeão da última edição do Masters de Paris, o checo Tomas Berdych, atual número dez do ranking da ATP, precisou de três sets para eliminar o belga Olivier Rochus, com parciais de 6/7 (4/7), 6/4 e 6/2, em mais de duas horas de duelo. Nas oitavas, Berdych vai enfrentar o norte-americano Robby Ginepri. Após disputar dois tie-breaks, o francês Paul-Henri Mathieu eliminou o sérvio Novak Djokovic, parciais de 7/6 (13/11) e 7/6 (7/4). Já o russo Teimuraz Gabashvili, que ocupou a vaga do suíço Roger Federer (ele desistiu da competição para descansar), precisou de três sets para derrotar o sueco Thomas Johansson, com parciais de 7/6 (7/3), 4/6 e 6/3. Em outro jogo pela segunda rodada, o finlandês Jarkko Nieminen não teve problemas para eliminar o italiano Daniele Bracciali por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.