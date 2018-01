Blake supera Roddick e fica com título em Indianápolis No duelo de tenistas norte-americanos, James Blake derrotou Andy Roddick neste domingo e ficou com o título do Torneio de Indianápolis, nos Estados Unidos. A vitória na final foi de virada, por 2 sets a 1, com apertadas parciais de 4/6, 6/4 e 7/6 (7/5). A decisão do título reuniu justamente os dois primeiros cabeças-de-chave do torneio, que distribuiu US$ 575 mil em prêmios. E Blake, o número 1, levou a melhor sobre Roddick, o número 2. Atual 6º colocado do ranking mundial da ATP, James Blake chega ao 7º título de sua carreira profissional, sendo o terceiro só nesta temporada, quando venceu também em Las Vegas (EUA) e Queen´s (Inglaterra). Além disso, ele aumentou o jejum de Roddick, que já foi campeão 20 vezes mas ainda não ganhou nada neste ano.