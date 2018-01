Blake vence e faz a final com Roddick em Indianápolis O tenista norte-americano James Blake, cabeça de chave número 1 do Torneio de Indianápolis, confirmou o favoritismo e garantiu sua vaga na final da competição que acontece nos Estados Unidos. Neste sábado, ele derrotou o belga Xavier Malisse por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/1. A final do torneio, que distribuiu US$ 575 mil em prêmios, será contra seu compatriota Andy Roddick - cabeça de chave número 2-, que passou pelo também norte-americano Robby Ginepri por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/3. Vencedor dos ATP de Las Vegas e Sydney, Blake faz a melhor temporada de sua carreira. Desde janeiro subiu 17 posições no ranking e hoje é o 6.º colocado. O tenista também foi finalista no Masters Series de Indian Wells e em Queen´s. Porém, o retrospecto de Blake contra Roddick é ruim: seis derrotas e apenas uma vitória. O último confronto entre os dois aconteceu no mês passado, e foi exatamente a única vitória de Blake, na semifinal de Queen´s.