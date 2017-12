Blake vence Nalbandian e pega Federer na final em Xangai O norte-americano James Blake venceu o argentino David Nalbandian por 2 a 0 (6/4 e 6/1) e se classificou para enfrentar o suíço Roger Federer na decisão da Masters Cup, torneio que encerra a temporada com os oito melhores jogadores do ano e está sendo disputado em Xangai, na China. Blake se aproveitou das más condições físicas de Nalbandian, que se recupera de uma contusão e quase ficou de fora do torneio, para definir com tranqüilidade a partida, depois de um primeiro set, que foi bastante disputado. O jogo durou 1 hora e 16 minutos, 36 minutos a menos que a outra semifinal, em que Roger Federer bateu Rafael Nadal por 2 a 0 (6/4 e 6/1). Com a derrota, Nalbandian perdeu a chance de repetir a decisão do ano passado, em que surpreendeu o líder do ranking mundial na final da Masters Cup. O jogador também sofreu um abalo psicológico durante a competição, com a morte de um primo de apenas nove anos. Blake chega a sua oitava decisão do ano - foi cinco vezes campeão, em Sydney, Las Vegas, Indianapolis, Bangcoc e Estocolmo - e duas vice, em Londres e Indian Wells, onde foi derrotado justamente por Federer. O suíço derrotou o norte-americano nas cinco vezes em que eles já se enfrentaram pelo circuito - o último duelo foi nas quartas-de-final do US Open, que terminou com Federer campeão.