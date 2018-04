Blatter crê que sediar Copa pode favorecer campanha Rio 2016

"A história mostrou que existe um paralelismo entre os Jogos olímpicos e Copa do Mundo", afirmou Blatter a jornalistas após reunião do comitê executivo da entidade no Rio de Janeiro. "É uma boa combinação".

Ele lembrou que a Cidade do México sediou as Olimpíadas de 1968 e, dois anos depois, o país foi anfitrião de uma Copa do Mundo. Segundo ele, a sequência de eventos se repetiu com a Alemanha (1972 e 1974), os Estados Unidos (1994 e 1996), a Espanha (1982 e 1992) e a Coreia do Sul (1988 e 2002).

Blatter destacou que a candidatura brasileira aos Jogos de 2016 é a única que já tem um grande evento esportivo garantido --a Copa do Mundo de 2014-- antes do anúncio de sexta-feira pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), em Copenhague.

O Rio de Janeiro concorre com Chicago (EUA), Madri (Espanha) e Tóquio (Japão).

O presidente da Fifa acrescentou que o legado da Copa também poderá ser aproveitado pelo Rio de Janeiro, caso a cidade seja a escolhida.

"A infraestrutura, como a logística, vai servir para os Jogos de 2016", afirmou.

VIOLÊNCIA

A violência no Rio foi minimizada por Blatter. Segundo ele, a criminalidade é um problema mundial.

"Sou da Suíça e posso dizer que não há nenhum país no mundo onde não há problema de segurança. Qualquer metrópole tem problemas de segurança", afirmou.

"Olimpíadas e Copa do Mundo têm uma segurança específica. Queremos deixar o legado da segurança... Isso não abala nossa confiança e a capacidade do Brasil de organizar uma Copa do Mundo", avaliou.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)