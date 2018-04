Blatter sabia da atividade do secretário O presidente da Fifa, Joseph Blatter, sabia do envolvimento de Jérôme Valcke com Ricardo Teixeira e com a candidatura do Brasil para sediar a Copa de 2014 ao convidá-lo para ser secretário-geral da entidade, cargo que tem como principal função ser o organizador do Mundial. Ao reincorporar Valcke em 2007, após alguns meses de afastamento por conta de um escândalo milionário, Blatter chegou a dizer que ele nunca havia sido demitido.