Blatter sabia que secretário trabalhava a favor da CBF

A informação de que Blatter sabia de tudo é da própria Fifa que, ontem, insistiu que não haveria nenhuma ilegalidade e que os próprios membros do Comitê Executivo da Fifa sabiam do envolvimento de Valcke com a CBF. A Fifa jamais divulgou esse fato.

Valcke chegou à Fifa em 2002, contratado como diretor de Marketing. Mas acabaria condenado em uma corte americana por ter mentido nas negociações com a MasterCard e Visa em relação ao patrocínio dessas empresas à entidade. A MasterCard mantinha um acordo de anos com a Fifa e, pelo contrato, tinha a preferência em manter o patrocínio.

Valcke, nas negociações, deu preferência à Visa e conseguiu derrubar o acordo com a MasterCard. A empresa, porém, levou a Fifa aos tribunais nos EUA e conseguiu uma indenização de US$ 60 milhões. Para a corte americana, Valcke "mentiu repetidamente" nas negociações.

No mesmo dia em que Valcke foi condenado em 2006, a Fifa imediatamente publicou um comunicado admitindo que funcionários da entidade "foram acusados de desonestidade repetida durante as negociações e de dar informações falsas às instâncias da Fifa". No comunicado, a entidade admite que houve uma violação de "princípios" e que quatro funcionários, entre eles Valcke, seriam afastados.

Mas a crítica pública da Fifa não passava de um teatro bem organizado. Mesmo tendo custado à Fifa US$ 60 milhões e de ter sido publicamente repreendido, Valcke voltaria para a entidade no ano seguinte, justamente no momento que o Brasil seria escolhido para sediar a Copa de 2014. "Pessoas com muito poder o trazem de volta", declarou na ocasião Blatter, que esclareceu que Valcke não tinha sido oficialmente despedido.

Seis meses após o retorno de Valcke à entidade, ao lançar seu Relatório de Atividades, informava que o francês havia sido indicado como novo secretário-geral. Mas o classificava como "o ex-diretor de Marketing", sem jamais citar que teria sido demitido.

