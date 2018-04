Blatter se declara 'padrinho' do futebol feminino na Fifa

Blatter desafiou as 24 seleções participantes do torneio a ajudarem nessa conquista de mercado, com atuações de alto nível. "O futebol das mulheres deve ter seu próprio mercado. É um produto e o produto deve ter qualidade", disse Blatter à emissora estatal britânica. "Agora cabe às mulheres mostrarem que este Mundial é um grande evento, porque a cobertura da televisão será feita exatamente como na Copa do Mundo".

O dirigente declarou que a Fifa começou a se concentrar no futebol feminino em 1998, quando ele se tornou presidente da entidade - a primeira edição do torneio foi disputada em 1991. "Eu me considero um pouco como um padrinho da organização do futebol feminino na Fifa", disse Blatter, embora admitindo que "ainda há muito a se fazer".

"O futebol feminino ainda está um pouco atrás", disse o presidente da Fifa, que, em 2004, sugeriu que as jogadoras poderiam usar shorts mais apertados para ajudar na divulgação do esporte. "Futebol masculino deve se juntar ao futebol feminino para conseguir novos parceiros para o futebol feminino. Não é fácil porque o mercado está focado no futebol masculino".

Em uma rara entrevista durante sua campanha para a eleição, que será em 29 de maio, Blatter não abordou diretamente sua busca por um quinto mandato para estender sua reinado presidencial de 17 anos. No entanto, o suíço, de 79 anos, prometeu acompanhar o Mundial Feminino no Canadá, seja qual for o resultado das eleições.

"Estou muito ansioso para saber se 24 times é o número certo", disse Blatter, sobre a expansão do torneio, que teve 16 participantes na edição anterior, quatro anos atrás. "Eu tenho certeza que é o número certo, mas isso tem que ser confirmado pela qualidade das equipes participantes".