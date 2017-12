Blue Jays ganha título no beisebol O Nippon Blue Jays levou o título da Taça Brasil de Beisebol, neste domingo, ao derrotar Guarulhos por 3 a 2, no estádio Municipal de Beisebol Mie-Nishe, no Bom Retiro, em São Paulo. O arremessador Fábio Uehara, do Blue Jays, recebeu o troféu de melhor arremessador da competição. Tiago da Silva, de Guarulhos, foi expulso por agredir o adversário Luís Camargo. Na disputa pelo bronze, a UBC/Mogi venceu o Giants: 6 a 2.