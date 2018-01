BM&F inova no apoio ao atletismo Em meio à ?revirada? pista de atletismo do Ibirapuera ? que deverá ficar pronta em abril e se integrar à lista das 12 do mundo qualificadas como ?classe A? pela Associação Internacional das Federações de Atletismo, a BM&F apresentou ontem sua equipe para a temporada, com nada menos que 105 atletas, dez técnicos ? e duas tendências detectadas no atletismo brasileiro: a força das categorias menores e o maior número de atletas de provas de campo, mais técnicas que as de pista e que nunca tiveram tradição no País. Compareceram o governador Geraldo Alckmin; Lars Grael, secretário estadual da Juventude, Esporte e Lazer; Nádia Campeão, secretária municipal de Esportes; Carlos Arthur Nuzman, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, na cerimônia em meio ao gramado ? que, por contrato, pelo menos por cinco anos não terá de ser dividido com o futebol. Leia mais no Jornal da Tarde