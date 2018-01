BM&F vai montar Centro de Atletismo São Paulo vai ganhar um dos centros mais modernos do atletismo mundial em breve. Além de reformar totalmente a pista do Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, no Ibirapuera, a Secretaria Estadual de Esportes e Turismo vai transformar a instalação num centro de excelência, com alojamento, sala de musculação e Departamentos Médico e de Fisioterapia. E o melhor de tudo: sem custo para o contribuinte. Toda a obra, segundo o secretário Marcos Arbaitman, será bancada pela Bolsa de Mercadorias e Futuro (BM&F). "A BM&F já dá uma boa ajuda a um grupo de atletas e agora será nossa parceira nessa investida", diz Arbaitman. "A pista de atletismo está realmente numa situação ruim, como a Agência Estado publicou, e o presidente da BM&F, Manoel Felix Cintra, se mostrou sensível a aumentar seu apoio ao esporte." De acordo com o secretário estadual de Esportes e Turismo, a intenção é fazer uma instalação moderna. "Vamos utilizar o mesmo material sintético usado no estádio de atletismo de Sydney, onde foram disputados os Jogos Olimpícos", comenta. "A BM&F vai construir ainda uma outra pista, não tão requintada, na Vila Olímpica da Raposo Tavares, que vamos inaugurar em abril." A Vila Olímpica, construída num terreno de 325 mil metros quadrados, também tem a ajuda de empresas privadas. "Contamos com a parceria de grandes empresas para a construção de quadras, ginásios e piscinas", lembra Arbaitman. "As instalações serão utilizadas por mais de 4 mil jovens da região da Raposo Tavares." Reforma - A pista de atletismo do Ibirapuera foi totalmente reformada pela última vez em 1993. Em quase oito anos, sofreu um desgaste natural pelo uso constante de cerca de 2 mil atletas autorizados a treinar no local. Com buracos e placas soltas, a pista é uma ameaça. Muitos corredores têm sofrido com lesões, especialmente nos tendões, por causa da rigidez do piso, que perdeu camadas de material sintético. A construção da nova pista deverá ser rápida, para não atrapalhar o treinamento dos atletas que pretendem disputar o Campeonato Mundial de Atletismo de Edmonton, em agosto, no Canadá. Entre os atletas que usam a pista do Constâncio Vaz Guimarães estão Maurren Higa Maggi, campeã pan-americana do salto em distância e medalha de prata nos 100 metros com barreiras em Winnipeg, em 1999, e Raphael de Oliveira, ouro no revezamento 4 x 100 metros, também no Pan-Americano do Canadá. Márcio Simão de Souza (110 metros com barreiras) e Cláudio Souza (100 metros e revezamento 4 x 100 metros), que também treinam no Ibirapuera, fizeram parte da equipe brasileira que esteve na Olimpíada de Sydney, no ano passado. Ao contrário dos fundistas, que se utilizam de parques e ruas, os velocistas e os saltadores usam a pista seis dias por semana.