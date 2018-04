BNDES vai investir R$ 6 mi no Museu Pelé O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai investir R$ 6 milhões na construção do Museu Pelé, no Centro Histórico de Santos. O contrato de patrocínio será assinado hoje, no Rio. A cerimônia deverá contar com a presença do Presidente do BNDES, Luciano Coutinho, do Prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, e de Pelé.