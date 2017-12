Bob, um brasileiro no topo do mundo Bob Burnquist tem nome de gringo, mas é brasileiríssimo. Robert Dean Silva Burnquist, o Bob, nasceu em Copacabana, filho de um norte-americano que se casou com uma mineira. Mora em San Diego, Califórnia, desde 1994 e, aos 25 anos, é o melhor skatista da atualidade (terminou 2000 como primeiro do ranking, fato inédito para um brasileiro), tem a maior pista vertical do mundo no quintal de sua casa, virou personagem de joguinhos eletrônicos e com tantos patrocinadores, se deu ao luxo de recusar apoio da Nike. "É uma marca oportunista e pára-quedista", define Bob, que prefere ver o skate "crescer devagar e sempre" e não simplesmente impulsionado por ações de marketing. "A empresa não faz parte da história do skate. Só quer patrocinar pessoas em evidência. Se aceitasse, estaria traindo o esporte." Leia mais no Estadão