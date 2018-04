Bobsled do Brasil garante duas equipes nos Jogos de Inverno de Sochi

SÃO PAULO - O Brasil garantiu duas equipes na disputa da modalidade do bobsled nos Jogos Olímpicos de Inverno, que serão disputados em Sochi, de 7 a 23 de fevereiro, na Rússia. As vagas foram conseguidas após os resultados dos adversários diretos nas competições deste domingo e serão ratificadas nesta segunda-feira, quando a Federação Internacional de Bobsled e Skeleton anunciará oficialmente os classificados.

A dupla feminina, formada por Fabiana Santos e Sally Silva, e o quarteto masculino, com Edson Bindilatti, Edson Ricardo Martins, Fábio Gonçalves Silva e Ordilei Carlos Pessoni, serão os representantes brasileiros no bobsled em Sochi.

As redes sociais foram utilizadas pelos atletas para comemorar o feito. "Classificadas para a Olimpíada de Inverno. Um sonho que se tornará realidade. Quero agradecer a todos que torceram para nós estarmos lá", escreveu Sally Silva, em sua página no Facebook. "Não tenho nem palavras para descrever o que estou sentindo, é uma emoção única. Agora vamos para cima delas. Rumo a Sochi", continuou.

Edson Bindilatti também usou o Facebook. "Hoje é um dia muito feliz para mim, e para a equipe brasileira de bobsled, porque acabo de saber que estamos qualificados para a Olimpíada. Obrigado a todos que torceram por nós. Isso é apenas o começo, ainda vamos dar muita alegria aos amantes de nosso esporte", postou.

O Brasil já teve representantes de bobsled em duas edições de Jogos de Inverno. A primeira foi em Salt Lake City, nos Estados Unidos, em 2002, quando o quarteto masculino ficou no 27º lugar. Quatro anos depois, em Turim, na Itália, novamente no trenó com quatro ocupantes, os homens brasileiros terminaram na 25ª posição.