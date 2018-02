Boca espera o Milan na final de domingo

O Boca Juniors sofreu para confirmar seu favoritismo e derrotar o Etoile Sahel, da Tunísia, por 1 a 0, ontem, em Tóquio, e avançar à final do Mundial de Clubes da Fifa, marcada para domingo. O time argentino espera o vencedor do jogo entre Milan e Urawa Red Diamonds, hoje, às 8h30 (de Brasília), em Yokohama. Se valer a torcida dos sul-americanos, a decisão será contra os italianos. "Tomara que enfrentemos o Milan", disse o técnico do Boca, Miguel Ángel Russo, otimista com as chances de seu time na final. "O Boca é sempre o Boca." Confira os lances da partida do Mundial online, a partir das 8h30 Apesar de não contar com a estrela do atacante Ronaldo, cortado por contusão, o Milan também aposta que pegará os rivais sul-americanos. "Gostaria de enfrentar o Boca, porque a história dessa competição é feita de finais entre equipes européias e sul-americanas. Seria bom continuar a tradição", comentou Kaká, ansioso para tentar devolver a derrota sofrida pelos italianos há quatro anos: em 2003, o Boca venceu por 3 a 1, nos pênaltis, depois de empate por 1 a 1 no tempo normal. Uma eventual conquista do Mundial de Clubes facilitaria ainda mais a tarefa de Kaká na eleição de melhor jogador do ano pela Fifa, em Zurique, que será no dia seguinte da decisão em Yokohama. Além da forte marcação dos tunisianos, o Boca teve de superar o fato de atuar com um jogador a menos nos 25 minutos finais, após a expulsão do volante colombiano Fabian Vargas, que deu uma entrada violenta no meia Mahdi Bendhiffallah. Então, à equipe argentina bastou controlar a vantagem, obtida aos 37 minutos do primeiro tempo, com gol de oportunismo de Neri Cardozo, após ótima jogada individual de Palacio. ARRIVEDERCI, RONALDO O astro brasileiro viajou para o Japão, fez treinos leves, mas não conseguiu sequer ser confirmado para o banco, porque ainda não se sente totalmente recuperado de contusão. A longa inatividade de Ronaldo se transformou em tema de pesquisa on line de La Gazzetta dello Sport. Os internautas foram implacáveis com o brasileiro. Até o final da noite de ontem, mais de 25 mil pessoas haviam acessado o site e 41,3% dos votantes optaram pela alternativa que propunha a aposentadoria do jogador. Em segundo lugar, com 24%, veio a sugestão "deve tentar o retorno mais uma vez, no próprio Milan". Bem próximo, com 23,6%, a alternativa "deve tentar a sorte nos EUA, como fez Beckham". O jornal faz a ressalva de que a sondagem não tem valor estatístico e que se trata apenas de um canal de interatividade com os leitores. Em todo o caso, os números revelam o ceticismo do torcedor do Milan em relação ao aproveitamento de Ronaldo. No clube, porém, oficialmente ninguém fala em abrir mão do talento do Fenômeno. A preocupação no momento, se diz, é o jogo com o Urawa, como fez questão de ressaltar Kaká. "É um time muito motivado, pois será o maior jogo da história de um clube japonês", observou. "Vamos tentar não ser surpreendidos."