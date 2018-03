Boca vai ao México e tenta espantar zebra O Boca Juniors tem missão de espantar a zebra, na partida que faz hoje à noite (19h20, horário de Brasília) contra o Atlas, em Guadalajara, pelas quartas-de-final da Libertadores. Na primeira partida, na semana passada, os mexicanos empataram por 2 a 2 com os argentinos, em Buenos Aires. O Atlas se garante até com empate de 1 a 1. O atual campeão passa com empates acima de 2 gols.