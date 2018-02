Bodyboard: brasileira é vice no Hawai A bodyboarder Neymara Carvalho ficou com o vice-campeonato na primeira etapa do Circuito Mundial, disputada em Pipeline, no Hawai. A capixaba perdeu o título por 0,5 ponto para a australiana Stephanie Pettersen. Neymara venceu as quatro baterias que disputou até chegar a final. Na grande decisão, ela competiu com as brasileiras Daniela Freitas, Karla Costa e com a australiana Stephanie Pettersen. A capixaba pegou duas ondas. A primeira conseguiu a nota mais alta da bateria: 9,0. Na segunda, não conseguiu completar a manobra e levou nota 2,5 dos jurados. Como não havia mais tempo para novas ondas, ela deixou de conquistar a etapa por meio ponto. ?Foi por pouco. O mar estava muito pequeno e não tive sorte na segunda onda que escolhi. Mas o segundo lugar também é um bom resultado e mostrei que estou no caminho certo. Conquistei pontos importantes para a classificação no ranking e espero que possa vencer na próxima etapa?, disse Neymara, que chegará sábado ao Brasil . A segunda etapa do Circuito Mundial será disputada no Japão a partir do dia 03 de maio.