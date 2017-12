Boldon também não correrá os 200m O velocista Ato Boldon, de Trinidad & Tobago, anunciou hoje que não vai correr a prova de 200 metros do Mundial de Atletismo, que está sendo realizado em Edmonton, no Canadá. Campeão mundial da prova em 97, Boldon reclama de fortes dores nas costas, que, segundo ele, começaram a aparecer logo depois da prova dos 100 metros, no domingo, quando chegou em quarto lugar, atrás de Maurice Greene, Tim Montgomery e Bernard Williams. Com a desistência de Boldon - medalha de prata nos 100m e a de bronze nos 200m, nos Jogos Olímpicos de Sydney, ano passado - a prova perde dois de seus principais favoritos. Ontem, Maurice Greene já havia decidido não disputar os 200ms também por causa de uma lesão.