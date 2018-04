BOLÍVAR SÃO PAULO Justiça alemã não libera Breno

O incidente aconteceu em setembro de 2011. Na época, Breno vinha de um longo tempo sem jogar, vivia problemas pessoais e começou a abusar do álcool. Foi justamente no argumento de que a bebida tirava sua responsabilidade pelo ato que a defesa se pautou. Os juízes rebateram dizendo que o fato não poderia ser considerado um atenuante para o crime.

O Tricolor surpreendeu ao registrar o atleta no dia 20 de dezembro e explicou que se tratava de uma questão de solidariedade. No entanto, o Estado revelou que o presidente Juvenal Juvêncio vinha trabalhando nos bastidores para conseguir sua liberação e mobilizou o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e a embaixada brasileira na Alemanha. A expectativa do dirigente era conseguir sua liberação até a metade do ano.

"Não temos muito o que fazer nesse caso. Agora só nos resta esperar um posicionamento oficial da Justiça para sabermos se temos outros passos a dar", afirmou o diretor de futebol, Adalberto Baptista. / F.F.

BOLÍVAR

Argüello

Eguino

Cabrera

Álvarez

Miranda

Flores

Gómez

Lizio

Arce

Ferreira

Yecerottes

Técnico:

Miguel Portugal

SÃO PAULO

Rogério Ceni

Paulo Miranda

Lúcio

Rhodolfo

Cortez

Wellington

Denilson

Jadson

Aloísio

Osvaldo

Luis Fabiano

Técnico:

Ney Franco

Juiz: Wilmar Roldan (COL)

Local: Hernando Siles, em La Paz

Horário: 22 horas

Transmissão: Globo e Fox Sports