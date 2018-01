Bolsa Atleta: governo cria 4 categorias Depois de seis meses da criação do programa Bolsa Atleta, o governo federal publicou hoje no Diário Oficial a regulamentação do programa em que atletas sem patrocínio podem receber uma ajuda de custo. A regulamentação criou quatro categorias diferentes para a bolsa: estudantil, nacional, internacional e olímpico e paraolímpico. Os beneficiados pelo programa não poderão ter nenhum tipo de patrocínio eventual ou permanente e nem receber remuneração para competir. De acordo com o Ministério do Esporte, o governo tem cerca de R$ 2 milhões para a implantação do programa. As bolsas irão variar entre R$ 300 e R$ 2,5 mil. No caso do atleta estudantil, em troca da bolsa o jovem precisará ter sido classificado nos três primeiros lugares nos esportes individuais ou estar entre os 24 melhores da sua categoria em esportes coletivos. Para a categoria nacional, é exigido que o atleta tenha participado na maior competição nacional do seu esporte no ano anterior e ficado em um dos três primeiros lugares ou esteja em, no máximo, terceiro lugar do ranking nacional. A bolsa para atleta internacional segue a mesma exigência, mas o atleta precisa ter representado o País em campeonatos sul-americanos, pan-americanos ou mundiais. No caso de atleta olímpico e paraolímpico, a exigência é a participação nos jogos imediatamente anteriores ao pedido. A regulamentação prevê, ainda, que o atleta beneficiado poderá perder a bolsa se apresentar alguma documentação no pedido, se for pego em caso de doping ou ainda se deixar de preencher os requisitos previstos para concessão da bolsa.