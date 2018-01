Bolsa atleta para modalidade não-olímpicas premia velejador que tenta Rio-2016

Na comparação com o ano passado, houve um incremento de 267 bolsas, uma vez em que 2014 foram contemplados 734 atletas no edital das modalidades não-olímpicas. O aumento, entretanto, não compensa a diminuição no número de benefícios oferecidos para os esportes olímpicos e paralímpicos, que caíram de 6.667 para 6.093 - a lista foi divulgada em agosto.

Neste ano, o Ministério do Esporte passou a analisar os pedidos com mais rigor e deixou de premiar esportes como rafting e vela oceânica, entre outras disputas, como sendo olímpicas. Isso faz com que os campeões nacionais dessas modalidades tenham perdido o direito de receber a bolsa.

Entre as modalidades premiadas na lista publicada na segunda-feira estão aquelas que fazem parte do programa dos Jogos Pan-Americanos: boliche (que teve mais de 30 campeões brasileiros adultos na avaliação do Ministério), patinação artística, squash e caratê, beisebol e softbol.

Outra são mais peculiares: hapkido, ''caratê não pan-americano'', ''caratê semi-contato'', kung fu, padel, jiu-jítsu, kick boxing full contact, kick boxing, pentatlo naval, beach tênis e tiro prático.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Confederação Brasileira de Vela (CBVela) alterou também seus critérios e só indicou as classes não-olímpicas neste edital. Entre os contemplados por títulos sul-americanos está Samuel Albrecht, que nesta terça-feira começou a disputa do Sul-Americano de Nacra17. Velejando com Isabel Swam, ele é favorito a obter a vaga olímpica, tendo Juliana Mota/ Andres Leandro Azambuya e João Bulhões/Gabriela Nicolino como concorrentes. Vai ao Rio/2016 a dupla que tiver melhor desempenho no Sul-Americano e na Copa Brasil de Vela.