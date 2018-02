Bolsas põem o Rio em 2.º para Jogos de 2016

Apesar do esforço do Comitê Olímpico Internacional (COI) em combater as apostas, as bolsas de do Reino Unido já põem o Rio como segundo favorito a organizar os Jogos Olímpicos de 2016, atrás apenas de Chicago. Algumas casas, porém, alertam que "a campanha das autoridades e atletas para que o Rio sedie o evento pode não ser suficiente para superar os reais obstáculos que sofre a cidade". Na bolsa OLBG, um apostador ganharia US$ 3,25 para cada US$ 1,00 colocado na candidatura carioca. Chicago, como favorito, pagaria US$ 1,72 para cada dólar apostado. O Rio supera de longe as apostas feitas na candidatura de Tóquio, Doha, Madri e Baku. Na Paddy Power, o Rio também aparece na segunda colocação. Para cada dólar apostado, uma vitória da cidade brasileira pagaria US$ 2,00. Chicago também está na liderança. Mas as bolsas londrinas não deixam de pôr em dúvida a capacidade do Rio diante de todos os seus problemas. Em um texto explicando a situação da cidade, uma das casas alerta que a "guerra entre gangues criminosas e a Polícia Militar é uma preocupação central". A casa aponta que a invasão de favelas pela polícia chega a causar mortos e até o cancelamento de aulas. Segundo o texto, alguns "gângsters gozam de maior legitimidade do que as autoridades nas favelas". A OLBG admite que o Rio não falhou na preparação dos Jogos Pan-Americanos e que as obras estiveram prontas a tempo. Ainda assim, alerta que os membros do COI colocarão duvidas sobre "a qualidade e conforto da Vila Olímpica". "Além do trânsito e da poluição, o Rio parece um candidato improvável", conclui a OLBG. COPA E OLIMPÍADA A candidatura do Rio para organizar a Olimpíada de 2016 poderá se beneficiar com os investimentos feitos na cidade para receber partidas e a eventual final da Copa do Mundo de 2014. A avaliação é do presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, que falou sobre o assunto ontem, em Lausanne. O Estado o questionou se o fato de a Copa ter sido dada ao Brasil em 2014 prejudicaria os planos do Rio para 2016. "Minha resposta é não. De um lado, o Rio 2016 se beneficiaria de investimentos feitos para a Copa do Mundo da Fifa de 2014. Haverá melhores estradas, novo estádio, novas instalações e novas infra-estruturas", justificou Rogge. Rogge elogiou a organização do Pan. "Foi definitivamente um sucesso."