Bolt admite cansaço após ficar sem recorde no 4x100m O velocista Usain Bolt não fugiu da responsabilidade neste sábado, após fracassar junto com o time da Jamaica em bater o recorde mundial no revezamento 4x100 metros no Mundial de Atletismo em Berlim, na Alemanha. Depois de conquistar dois ouros nos 100 e 200 metros rasos, ambos com novas marcas mundiais, Bolt queria fazer o mesmo no revezamento, mas admitiu que o cansaço o atrapalhou.