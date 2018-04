Bolt admite largada fraca e critica bloco de partida: 'É o pior que já vi'

Usain Bolt saiu da pista do Estádio Olímpico de Londres satisfeito com sua performance e a vaga na semifinal dos 100 metros, nesta sexta-feira, em sua estreia no Mundial disputado na capital britânica. Mas admitiu o fraco rendimento na largada e criticou duramente o bloco de partida da competição.

"Não gostei muito do bloco. Acho que é o pior que já vi", reclamou o velocista jamaicano. "Foi muito ruim. Eu tropecei ao sair do bloco", declarou Bolt, ao justificar o início lento da prova. Na metade final, ele ganhou ritmo e deixou todos os rivais para trás. Foi o mais veloz de sua bateria e o oitavo geral.

A dificuldade na largada acendeu o alerta para o velocista, que já disputará a semifinal neste sábado - a final será no mesmo dia. "Eu preciso avaliar novamente minha saída porque isso não pode acontecer de novo. Tremeu um pouco. Não estava firme", reclamou.

Para a torcida, contudo, o jamaicano só teve elogios. Diante do estádio (com capacidade para 66 mil) quase lotado, Bolt fez bonito na pista e ganhou aplausos e os gritos do público. Só não foi mais celebrado que o local Mo Farah, que logo em seguida se sagrou tricampeão mundial dos 10.000 metros.

"O público é sempre maravilhoso. Eles sempre me mostram tanto amor e eu sempre agradeço por poder estar aqui. Estou empolgado para ir à final para fazer o meu trabalho e dar o meu melhor", projetou o velocista de 30 anos, que vai se despedir da carreira neste Mundial.