Bolt avança à segunda fase dos 200 m com facilidade

O jamaicano Usain Bolt voltou à pista do Estádio Olímpico de Berlim nesta terça-feira e se classificou com tranquilidade para a segunda fase dos 200 metros rasos no Mundial de atletismo. Dois dias depois de vencer a final dos 100 metros rasos ao registrar o novo recorde mundial (9s58), ele venceu sua bateria nos 200 metros com o tempo de 20s70.

A marca é bem superior ao recorde mundial, alcançado pelo jamaicano na final da prova nos Jogos Olímpicos de Pequim, com 19s30. Sete atletas terminaram suas respectivas baterias com tempo melhor do que Bolt. O norte-americano Shawn Crawford, com 20s60, o jamaicano Steve Mullings, com 20s62, o alemão Robert Hering, com 20s64, o francês Martial Mbandjock, com 20s65, o irlandês Paul Hession, com 20s66, o norte-americano Wallace Spearmon, também com 20s66, e o japonês Kenji Fujimitsu, com 20s69.

O brasileiro Sandro Viana participou de bateria de Usain Bolt e terminou em quarto lugar, com o tempo de 21s18. Com isso, terminou na 38.ª colocação geral e está eliminado da disputa dos 200 metros rasos.