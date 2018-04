Bolt avança com facilidade nos 100 metros no Mundial

Os velocistas Usain Bolt, Asafa Powell e Tyson Gay confirmaram o favoritismo neste sábado e garantiram com facilidade a classificação para a semifinal dos 100 metros rasos do Mundial de atletismo de Berlim.

Depois de levar um susto na primeira eliminatória, quando quase ficou fora da disputa, Powell se recuperou e marcou o melhor tempo destas quartas de final, com 9s95. O jamaicano largou bem e manteve a dianteira sem ser ameaçado pelos demais competidores.

O norte-americano Tyson Gay, que detêm o melhor tempo do ano (9s77), teve dificuldade na largada, mas reagiu rapidamente e chegou a reduzir o ritmo ao final da prova. Registrou o tempo de 9s98 e venceu a sua bateria, seguido do jamaicano Michael Frater, com 10s09.

A última bateria foi dominada por Bolt, que acabou chegando em segundo, com 10s03. O campeão olímpico e recordista mundial largou bem e diminuiu o ritmo já na marca dos 60 metros. Com tranquilidade, o jamaicano teve tempo de olhar para os dois lados antes de se poupar e cruzar a linha sorrindo, praticamente junto com Daniel Bailey, de Antígua - 10s02.

Já o britânico Dwain Chambers, bronze no Mundial de Sevilha, em 1999, também avançou à semifinal ao registrar o tempo de 10s04. Na segunda colocação da bateria, com 10s08, chegou Richard Thompson, de Trinidad e Tobago, que conquistou a medalha de prata nos Jogos de Pequim.